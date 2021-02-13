Массовое ДТП в Краснодарском крае 13 февраля 2021: на трассе столкнулись 17 машин

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Снегопад, обрушившийся на Кубань, стал причиной крупной аварии на трассе врайоне станицы Северской. Массовое ДТП в Краснодарском крае 13 февраля 2021 не отразилось на движении в сторону Краснодара, но все же добавило хлопот экстренным службам.

- В 09:31 в ЕДДС поступила информация о том, что в районе поворота на хутор Свободный произошло массовое ДТП, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На трассе столкнулись сразу 17 автомобилей, среди которых 4 грузовых, 12 легковушек и один рейсовый автобус, который ехал по маршруту "Гулькевичи-Геленджик".

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадал один человек. Он, по некоторым данным, получил небольшие травмы.