Снежное ненастье разгулялось ночью 13 февраля в предгорных районах Сочи. Вечером там резко упала температура, причем до отрицательных отметок. Ко всему прочему усилился ветер - порывы достигали 15 метров в секунду. За ночь в поселке Красная Поляна выпало от 15 до 30 мм. В итоге коммунальным службам пришлось ликвидировать последствия снегопада в Сочи 13 февраля 2021.Из-за мокрого снега и сильных порывов ветра на курорте рухнули три дерева. Они упали в Адлерском и Хостинском районах Сочи.- Никто не пострадал, - уточняют в администрации Сочи. - Деревья были убраны в течение ночи.Дороги после снегопада замело. С утра на сельские улицы вышла снегоуборочная техника и убирала всю эту «красоту». Отметим, что на работе общественного транспорта это не отразилось, он курсирует в штатном режиме.- Специалисты ведомств, обеспечивающие безопасность на дорогах, просят автомобилистов воздержаться от использования личных авто без зимней резины, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.По прогнозам метеорологов, мокрый снег в разных районах Сочи может продолжиться. Все оперативные службы курорта готовы к немедленному реагированию.Но в Красной Поляне больше всего радуются снегу не дети, а сотрудники горнолыжных курортов. За прошедшую ночь прибавилось около 50 см свежего снега.- Снегопад продолжится в течение дня, поэтому трассы будут покрыты свежим мягким снегом, - говорят на горнолыжных курортах.Но все же жителям и гостям Сочи советуют быть осторожными.- Спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды и выходов в горы, - говорят в мэрии курорта. - Также не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.