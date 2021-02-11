Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 февраля 2021: коечный фонд сокращен на треть

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с пандемией коронавируса в Краснодарском крае. По оперативным данным количество жертв достигло 1694 человека, а зараженных – уже свыше 36 тысяч.

Однако стоит отметить, что за последнюю неделю в крае зарегистрировали 1248 случаев COVID-19. Если сравнивать с прошлой неделей, то в крае намечается незначительное снижение.

- Если рассматривать в абсолютных цифрах, то за позапрошлую неделю было зафиксировано 1282 случая, - говорил замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев.

Поэтому коечный фонд сократили почти на 30%.

По словам Юрия Срычева, в крае сейчас занято 3 410 коек. Из них 1313 для пациентов с коронавирусом. Свободны 1049 коек.

Напомним, чтобы дальше избегать всплесков, на Кубани сохраняются запреты. Режим повышенной готовности в крае продлен до 28 февраля 2021 года. Это означает, что в регионе сохраняется строгий масочный режим.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 14 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие сутки зарегистрировали 49 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 14 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили два жителя.

Коронавирус в Сочи 14 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 жителей.

Коронавирус в Геленджике 14 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки у четырех заразившихся обнаружили ковид.

Коронавирус в Туапсе 14 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие 24 часа пятеро инфицированных.

Коронавирус в Ейске 14 февраля 2021

В Ейском районе выявлено 4 новых случая заражения.