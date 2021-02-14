В Адлерском районе Сочи всю ночь горел рынок

Для тушения было привлечено 58 человек Фото: t.me/sochitypical

В ночь на 14 февраля в Адлерском районе Сочи случилось масштабное ЧП. В 03:03 спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном здании рынка, расположенного на ул. Демократической.

Огонь быстро распространился и объял более 800 квадратных метров площади. К месту в течение нескольких минут прибыли подразделения сочинского пожарного гарнизона.

Сложность тушения заключалась в том, что горели торговые павильоны вместе с товаром, поэтому было сильное задымление. После разведки, огнеборцы присвоили пожару второй ранг опасности из пяти.

С пожаром боролись всю ночь, горение удалось ликвидировать только к 06:52 утра. На время работы спасателей полиция оцепила территорию, дабы сохранить безопасность прохожих.

- Для тушения пожара привлечено 58 человек и 19 ед. техники, в том числе от МЧС России 35 человека, 12 ед. техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших или погибших в данном ЧП нет.

На место также приехали представители мэрии Адлерского района Сочи. Они заявили, что сгоревшее имуществе застраховано.

Сейчас на месте работают специалисты, которые выяснят причину возгорания.