Как прошла Лыжня России 2021 в Сочи: 230 спортсменов соревновались на двух дистанциях

Фото: администрация Краснодарского края

Вот и завершилась гонка «Лыжня Кубани». Она проходила в рамках «Лыжни России 2021».

Спортсменов со всей страны собрали в Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Он расположен в среднегорье на высоте 1450 метров. Комплекс строили для Олимпиады 2014 года, он соответствует всем требованиям Международной федерации лыжного спорта и Международного союза биатлонистов.

Участникам лыжни предложили две дистанции: 5 и 10 километров. Первая была рассчитана на юношей и девушек моложе 2003 года, а вторая для всех остальных спортсменов.

Фото: администрация Краснодарского края

На старт вышли 230 спортсменов-любителей.

- По итогам гонки медали высшей пробы у юношей и девушек завоевали Георгий Кеня и Анастасия Кирсанова. – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Во взрослой категории спортсменов самыми быстрыми стали Михаил Девятьяров и Ольга Шипилова-Виноградова.