Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 февраля 2021: выздоровевших больше, чем заболевших

Фото: администрация Краснодарского края
В Краснодарском крае продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По последним данным, на 14 февраля в регионе зафиксировано 167 новых случаев. При этом 339 человек выздоровели.
Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 36181 человек. Из них более 29077 полностью выздоровели, а еще 1 711 скончались.
За последние сутки заразились 76 мужчин и 91 женщина. В Краснодаре выявлено 52 случая, 13- в Сочи, 11 – в Динском районе.
В тяжелом состоянии 101 пациент.
Напомним, чтобы дальше избегать всплесков, на Кубани сохраняются запреты. Режим повышенной готовности в крае продлен до 28 февраля 2021 года. Это означает, что в регионе сохраняется строгий масочный режим.
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