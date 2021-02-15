Аэропорт Краснодара 15 февраля закрыли из-за снегопада

Фото пресс-службы аэропорта

В ночь на 15 февраля Краснодар стало засыпать снегом. С 00.00 часов аэропорт перешел на усиленный режим работы. А с 4 утра воздушную гавань закрыли из-за сильных переметов. Рабочие уже не могли справляться с сугробами. В настоящее время они продолжают активно расчищать всю территорию аэроузла, в том числе и взлетные полосы. По предварительным данным, аэропорт закрыт до 11 часов. Но если метель не прекратится, то время могут продлить, об этом сообщат дополнительно.

- Три рейса в Москву и один в Сочи - задержано. Рейс С7 2079 Из Домодедово (S7) ушел на запасной в Ростов-на-Дону, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта.

Также пассажиров предупредили перед выездом в аэропорт заранее уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло. А чтобы избежать скопления людей в терминале, не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности.

- В ситуации аномальных погодных условий главным приоритетом для аэропорта является безопасность пассажиров. По авиационным правилам прием и отправка воздушных судов должна происходить при коэффициенте сцепления на взлетной полосе с показателем не ниже 0.3. При обильном снегопаде, даже в случае интенсивной обработки и расчистки, не всегда удается достичь таких нормативов оперативно, - добавили в пресс-службе аэропорта.

По прогнозам снегопад ожидается затяжной, снежинки будут лепить целый день.