Последствия снегопада в Краснодаре 15 февраля 2021 года: город умер в пробках Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощнейший снегопад обрушился на Кубань прошлой ночью. Меньше чем за 12 часов в Краснодаре выпало более 20 см снега. Даже старожилы города не припомнят такой зимы на Кубани.

Вместе со снегом на Кубань пришли лютые морозы. Столбики термометра рванули вниз. Ночью температура воздуха упала до минус восьми-десяти градусов, но синоптики уверены: это не предел.

За сутки выпало 20 см снега. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Из-за метели Краснодар сковали сильнейшие пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» ситуация на дорогах города не просто напряженная – это настоящий коллапс! Автолюбители признаются, что не видели таких заторов на дорогах даже первого сентября.

Улица Российская

Затрудняет движение машин снегопад. Он не прекращается уже несколько часов, что сильно усложняет задачу коммунальщикам. Сейчас по городу курсируют десятки машин. Они занимаются чисткой улиц.

Машины едут на дорогах медленно. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Работодателям Краснодарского края, в том числе жителям кубанской столицы, рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. В основном, речь идет о предприятиях, которые не задействованы в сфере обеспечения жизнедеятельности, - сказали «КП» – Кубань» в мэрии Краснодара.

Улицы и дворы замело. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Тяжело этим утром пришлось жителям улицы Московской. Из-за строительства трамвайной линии они рванули на дублер – Российскую, – но не оценили ситуацию в навигаторе. Глухая пробка здесь растянулась почти на пять километров.

улица 40-летия Победы

Не лучше ситуация на улице 40-летия Победы. Здесь затор растянулся на три километра. Начинается пробка у цветочного рынка и заканчивается аж на Колхозной.

- Таких пробок нет даже на 1 сентября! Люди, куда вы едете? – спрашивают автолюбители.

Наглухо стоит улица Северная от Кутузова до Отрадной – это около полутора километров.

Тургеневский мост

Обездвижены въезды в город со стороны республики Адыгея. Пробка перед Яблоновским мостом развернулась на два километра, перед Тургеневским – почти на три.

Яблоновский мост

По прогнозам синоптиков, снег в Краснодаре не прекратится до конца дня. Из-за непогоды уже закрыт аэропорт краевого центра. Воздушную гавань активно расчищают от сугробов с 4 часов утра понедельника. По данным онлайн-табло, уже задержаны четыре рейса, один лайнер ушел на запасной аэродром.

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