Общество 15 февраля 2021 10:30

Снег в Краснодаре 15 февраля 2021: фото, видео

Метель обрушилась на мегаполис ночью – снега в Краснодаре 15 февраля 2021 выпало более 20 см. Природная стихия парализовали движение транспорта на дорогах.