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Снег в Краснодаре 15 февраля 2021: фото, видео

Метель обрушилась на мегаполис ночью – снега в Краснодаре 15 февраля 2021 выпало более 20 см. Природная стихия парализовали движение транспорта на дорогах.
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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