Снег в Краснодаре 15 февраля 2021: фото, видео

Снег в Краснодаре 15 февраля 2021 выпал ночью. На город обрушилась настоящая метель. За несколько часов столицу Кубани замело до неузнаваемости. За ночь выпало более 20 сантиметров снега.Сопровождалось это резким похолоданием. Ночью столбики термометров в краевом центре резко поползли вниз. За два дня перепад температур в Краснодаре составил более 20 градусов, и это не предел.- Уже во вторник ждем новое похолодание. С 15 по 20 февраля температура воздуха будет оставаться в пределах минус 7 – минус 12 градусов, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.Такая температура продержится на Кубани до ближайших выходных. Также в Краснодаре ожидается гололед и усиление порывов ветра до 15-20 м/с, а также усиление снега. Осадки продолжатся в Краснодаре до конца понедельника. Сейчас чисткой дорог в Краснодаре занимаются 56 единиц техники. Еще 580 человек и 37 единиц техники приводят в порядок тротуары.Сейчас коммунальщики чистят центр города. Снежный накат образовался на улицах Школьной и Восточно-Кругликовской. Здесь водители буквально пробираются по сугробам.Похожая ситуация в микрорайоне Губернском. Здесь дороги больше похожи на каток.Жители Краснодара не унывают. Как никак, снегопад – лучшая декорация для красивых фотографий и раздолье для домашних животных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследствия снегопада в Краснодаре 15 февраля 2021 года: город умер в пробкахЗа сутки в краевом центре выпало около 20 см снега – такой зимы не помнят даже старожилы мегаполиса (читайте далее).