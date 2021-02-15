Самую дорогую квартиру в Краснодаре оценили в 90 млн рублей

Топ-7 самых дорогих квартир Краснодара. Фото с сайтов объявлений.

РБК изучил сайты бесплатных объявлений и составил рейтинг топ-7 самых дорогих готовых квартир, выставленных на продажу в Краснодаре.

В начале года самую дорогую квартиру в краевом центре оценили в 90 млн рублей. Ей оказался двухуровневый пентхаус в 353 квадратных метров на улице Рашпилевской. Это «умный дом» с холлом, гостиной, четырьмя спальнями, несколькими гардеробными, СПА. Также в квартире есть сауна, бассейн и зона барбекю.

Квартира за 90 млн рублей на krasnodar.cian.ru

Чуть меньше стоит пятикомнатная квартира площадью 221 квадратный метр на улице Офицерской. Дизайнерский ремонт и площадь помещений оценили в 75 млн рублей.

75 млн рублей на avito.ru

За 60 млн рублей выставили на продажу двухуровневая квартира в ЖК «Бельведер». Ее площадь достигает 329,9 квадратных метров. А находится недвижимость в историческом центре города.

60 млн рублей на krasnodar.cian.ru

60 млн рублей дают за пентхаус в 360 квадратных метров недалеко от улицы Красной. Квартира с четырьмя спальнями, двумя гардеробными и крытыми террасами находится в доме клубного типа со своим паркингом.