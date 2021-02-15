График выдачи пенсии в Краснодарском крае за февраль и март 2021 года: когда принесет почтальон и когда придет на карту

Многие кубанские пенсионеры получают деньги из рук почтальонов - так привычнее и спокойнее. Поэтому эта новость для них.- В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в феврале и марте 2021 года порядок выплаты и доставки пенсий, а также других социальных выплат изменится, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.КОНКРЕТНОФЕВРАЛЬПенсии, которые по графику доставлялись 16 и 17 февраля, выплатят 16-го числа. Те, кто получал 18 и 19 февраля, должен ждать пенсию 17-го числа. 18 февраля выплаты получат пенсионеры, к которым обычно почтальон приходит 20-го и 21-го числа, а 19 февраля - 22-го и 23-го. Кроме того, сообщается, что 22 февраля пенсию принесут за 24-е число.График для Краснодара:16, 17 и 18 февраля почтальон придет по графику. 19-го числа выплаты принесут за 19 и 20 февраля, а 20-го за 21 и 22 февраля. Те, кто получал 23 и 24-го числа, должен ждать пенсию 22-го февраля.МАРТГрафик для Краснодарского края:3 и 9 марта почтальон придет по графику. Те, кто получал 4 и 5 марта, должен ждать пенсию 4-го числа. 5 марта выплаты принесут за 6 и 7 марта, а 6 марта - за 8-е число.График для Краснодара:3, 4 и 9 марта график останется прежним. А 5 марта принесут пенсию тем, кто обычно получает 5-го и 6-го числа, 6 марта – 7-го и 8-го числа.После праздников график выплат пенсий и других выплат придет в норму.Кто же получает на банковские карточки, для тех график не изменится. Деньги в кредитные организации поступят в обычные сроки, а значит, перечислят средства как обычно.- На данный момент на Кубани проживает более 1,65 миллиона получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в учреждениях почтовой связи, - добавили в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю.