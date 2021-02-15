Общество 15 февраля 2021 13:28

График выдачи пенсии в Краснодарском крае за февраль и март 2021 года: когда принесет почтальон и когда придет на карту

Публикуем подробный график выдачи пенсий в Краснодарском крае за февраль и март 2021 года со смещением из-за праздничных дней