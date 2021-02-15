Погода на 23 февраля в Краснодарском крае: лютые морозы и дожди

Температурные качели уже больше месяца держатся на Кубани. С каждым днем они увеличивают амплитуду. Перепады температур доходят до 25 градусов. Особенно тяжело переживают природную аномалию метеозависимые люди.Синоптики дают неутешительные прогнозы. Температурные качели сохранятся на Кубани до конца месяца.Узнали, какой будет погода на 23 февраля в Краснодарском крае – в День защитника Отечества.- По долгосрочному прогнозу, температура воздуха 23-го числа повысится на всей территории Краснодарского края. Она будет плюсовой, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Правда, ночь с 22 на 23 февраля будет очень холодной. Температура воздуха составит порядка 8-13 градусов мороза, местами – до 16 градусов.Таким образом, жители Кубани ощутят на себе очередные температурные качели. Также синоптики ожидают усиления юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В предгорьях Кубани ожидается ураган. Здесь порывы ветра достигнут 30 м/с.- 23 февраля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, – заключила Светлана Попова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБеспощадные морозы: Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае с 15 по 21 февраля 2021После аномально жарких декабря и января жители Краснодарского края ощутили все прелести погоды в феврале (читайте далее).