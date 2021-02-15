Поддержку президенту страны высказали и работники системообразующих предприятий Краснодарского края, входящих в Концерн «Покровский». Сотрудники различных сельскохозяйственных подразделений компании, расположенных в Лабинском, Курганинском, Динском, Каневском, Ейском и других районах Краснодарском крае, не захотели оставаться в стороне от происходящих событий в стране, провели собрания в своих коллективах в поддержку президента. Заявки с просьбой разрешить проведение митингов в поддержку президента России Владимира Путина и за спокойное развитие страны, подали в районные администрации региона практически все подразделения Концерна Покровский, а это более 10 000 человек.Решению выйти на митинги в поддержку президента и его курса предшествовали собрания в трудовых коллективах Концерна: на Сахарном комбинате «Курганинский», Тимашевском и Каневском сахарном заводе, агрофирмах «Должанская», «Новощербиновская», «Бейсуг» и др. Везде люди говорили о недопустимости давления на нашу страну, требовали прекратить оголтелую клеветническую компанию на страну и ее президента. Люди выступали против нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных митингов и вовлечения несовершеннолетних в несогласованные массовые мероприятия.- Мы выступаем за поддержку института власти и стабильность. Раскол общества, раскол страны – недопустим. Изменять жизнь к лучшему надо законным путем. И разве мы не видим положительных изменений у нас. Возьмите хотя бы программу импортозамещения, сколько возможностей она дала нашему сельскому хозяйству, - напомнил управляющий Каневского сахарного завода Александр Патеев.С коллегами полностью солидарны и в других подразделениях Концерна Покровский.- В адрес нашей страны от европейских политиков бесконечным потоком идет один ультиматум за другим. Им в нас не нравится абсолютно все. Возрождаем загубленное в 90-х производство – плохо, построили мост в Крым – еще хуже. Нам остается только одно – работать на укрепление нашей обороноспособности и развивать собственное производство, создавать новые рабочие места. Власть должна нам активно помогать в этом. Вот наш Концерн уже работает в этом направлении, мы готовы ежегодно создавать личный бизнес для 100 семей, на эти цели Концерн Покровский выделяет специальный фонд. Приглашаем молодежь активно включаться в создание своего семейного дела, ведь Россия – это страна возможностей, как говорит наш президент, - уверен директор ООО «Агрофирма «Новощербиновская» Сергей Калюта.- Предприятия Концерна Покровский ведут свой бизнес честно и открыто, мы платим налогов 4,5 млрд рублей в год. У нас много социальных программ, мы делаем все возможное, для развития территорий, там, где работаем. Своего президента мы всегда поддержим, - говорит представитель Каневской группы компаний Концерна Покровский Максим Мишарев.В пресс-службе Концерна «Покровский» подтвердили информацию о подготовке всей необходимой документации. Там пояснили, что собрания и митинги будут проходить в законном режиме при согласовании с администрациями районов, как на предприятиях, так и в муниципалитетах, с учетом санитарных норм. Мы готовы заявить 10 000 человек, но количество участников мероприятия будет регулироваться местными властями.«Поддержать Владимира Владимировича выйдут все, кому разрешат», - добавили в пресс-службе «Покровского».С помощью открытого выступления сотрудники Концерна «Покровский» хотят передать главе государства: люди знают – он делает все возможное для процветания Родины!Справка:Концерн «Покровский» — российский многопрофильный холдинг, со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Приоритетное направление аграрный бизнес. Входит в десятку национальных лидеров по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям. Земельный банк — более 240 000 га. Годовой валовый сбор с/х продукции — 2 050 000 тн, из них на экспорт более 400 000 тн. Предприятие обеспечивает работой 10 000 человек, из которых 8 000 специалистов заняты в сельском хозяйстве.