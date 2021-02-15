Общество 15 февраля 2021 18:35

Прогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае: что ждать в первый месяц весны

Узнали прогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае и выяснили, будет ли тепло, или же людям придется мерзнуть