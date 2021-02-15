Прогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае: что ждать в первый месяц весны

Эту зиму уже назвали самой снежной за последние 15 лет. За месяц перепад температур в Краснодарском крае составил более 20 градусов. Пекло в начале января 2021 года сменилось метелью в середине месяца. Затем в регионе ударили морозы, и какие: столбики термометра в некоторых районах края доходили до минус 21!Сейчас природная стихия не отступает. Температурные качели на Кубани еще продолжаются. Перепад температур составит порядка 15-18 градусов. Сильнейшие снегопады, которые обрушились на край 15 февраля, сменятся оттепелью и кашей на дорогах.Поэтому жителей Кубани волновал один вопрос: какой будет погода в Краснодарском крае в марте 2021 года.- По долгосрочному прогнозу, в марте ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года, ни больше, ни меньше. Все около нормы, как должно быть, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.Да, у долгосрочных прогнозов бывает погрешность – около 40-50%. Ситуация в регионе меняется едва ли не каждый день.- Ранней весны с высокими температурами пока не видно, – резюмирует Попова.По прогнозам синоптиков, средняя температура в марте составит порядка восьми градусов выше нуля: на юге – около 11, на севере – порядка 7. Как обычно, месяц будет дождливым. Особенно это касается первой части марта.Исключения составят 8 и 9 число. По прогнозам синоптиков, осадка в эти дни не ожидается. На Кубань будет палить солнце, а воздух прогреется до +11 - +13 градусов