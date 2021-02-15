Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае: что ждать в первый месяц весны

Узнали прогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае и выяснили, будет ли тепло, или же людям придется мерзнуть
Дмитрий РАЗУМЕЦ
Комментарии (1)Комментарии (1)