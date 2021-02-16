Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 февраля 2021: заболеваемость COVID-19 снижается

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Комсомолка» продолжает следить за уровнем заболеваемости коронавируса в Краснодарском крае. С каждым днем число новых случаев заражения все меньше. Суточный прирост равен показателям почти трехмесячной давности. Так, за последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 163 человека. Более того, ежедневное число инфицированных не превышает количество выписанных из ковидных госпиталей.

Сейчас основную ставку регион делает на вакцину. Отметим, что прививку в крае получили уже более 81 тысячи кубанцев.

Глава краевого минздрава Евгений Филиппов отметил, что преимущество отдано вакцине «Спутник V». Именно этот препарат показывает высокую эффективность, при этом сама вакцина легко переносится.

Сделать "укол здоровья" жители Кубани могут в мобильных пунктах либо в своей поликлинике. Но врачи настоятельно рекомендуют не заказывать вакцину в интернете - велик риск нарваться на мошенников.

- Сейчас существует проблема торговли в интернете вакцинами иностранного производства. Эти препараты не зарегистрированы в России, - сообщает пресс-служба ЗСК. - Граждане рискуют приобрести «пустышку».

Напомним, чтобы дальше избегать крупных вспышек, в Краснодарском крае сохраняются ковидные запреты. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля 2021 года. Это, в частности, означает, что в регионе остается масочный режим и социальная дистанция.

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