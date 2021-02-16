Уникальную ограду украли: как выглядит могила кубанского атамана через 150 лет после смерти

Григорий Антонович Рашпиль

В самом сердце кубанской столицы располагается Всесвятское кладбище. Погост существует уже более двух столетий. На данный момент захоронения на нем запрещены. Здесь нашли последний приют известные деятели Екатеринодара.

Похоронили с почестями

Если заходить на кладбище со стороны улицы Рашпилевской и идти по аллее, не сворачивая, можно отыскать захоронение известного военачальника, генерал-лейтенанта русской армии Григория Антоновича Рашпиля. Не доходя до развилки, следует свернуть вправо. К могиле наказного атамана Черноморского казачьего войска ведет небольшая тропинка, выложенная плиткой. Вдоль нее - несколько заброшенных надгробий, обнесенных кованой оградой. А через пару метров, словно на алтаре, находится массивный каменный саркофаг. Именно здесь и нашел свой последний покой военачальник.

Могилу Рашпиля видно с главной аллеи. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Он прожил долгую жизнь. Пусть и не всегда с успехом, боевой генерал боролся с земельным неравенством, взяточничеством и кумовством. Служил на благо Российской империи он на протяжении 54 лет.

- В годы своего атаманства Рашпиль добился восстановления войсковой гимназии, внес немалую лепту в создание Марие-Магдалинской женской пустыни, где оканчивали свой путь вдовы и одинокие казачки. К слову, он был инициатором строительства церкви, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в краеведческом музее имени Фелицына. - На добровольные пожертвования был построен храм Божий во имя Всех Святых, а кладбище поэтому и названо Всесвятским.

14 ноября 1871 года Григорий Рашпиль скончался. Похоронили его с почестями неподалеку от храма, строительством которого при жизни занимался генерал-лейтенант.

Вот так саркофаг выглядел в 2014 году во время возложения цветов. Фото: krd.ru

Ограда исчезла

На его могиле установили каменный саркофаг. Поверх него находится плита. В 80-х годах прошлого столетия она треснула – по некоторым свидетельствам, на нее рухнула ветка во время стихии. Отреставрировать ее было уже невозможно, к тому же было почти не различить то, что написано на плите. С трудом можно разобрать некоторые знаки воинской доблести и инициалы усопшего.

Поверх саркофага положили новую плиту. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Поэтому плиту заменили местные казаки, а сам саркофаг выкрасили в цвета кубанского казачьего флага. Правда, с тех пор триколор потускнел, местами краска треснула. Рядом с могилой две вазы. В одной из них – искусственные цветы, в другой – живая пара роз, правда, уже почерневшая от времени.

Цветы завяли - на могилу давно никто не приходил. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кстати, еще в 1871 году благодарные казаки поставили ограду вокруг саркофага, причем непростую. Ее выковали в виде 40 русских крестов, соединенных между собой. Это означало, что погребенный человек является национальным героем. Но со временем ограда исчезла и по сей день так и не восстановлена.