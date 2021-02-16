Этой зимой Краснодар проходит проверку на прочность. Жара на Новый год сменяется резкими заморозками в феврале. За двое суток на Кубани выпало порядка 40 см снега. Корреспонденты «КП» узнали, как выглядит Краснодар после снегопада.Метель на Кубани сопровождалась лютыми морозами. Столбики термометров опустились до минус восьми – десяти градусов. Поэтому на дорогах краевого центре образовалась наледь и снежный накат.- 87 единиц техники расчищают и обрабатывают дороги Краснодара. К работе привлечены 574 человека и 41 единица техники – сказали КП – Кубань в мэрии Краснодара.Сейчас специалисты чистят и обрабатывают от обледенелости тротуары, подземные переходы и остановки. Только 15 февраля коммунальщики высыпали на дороги более 630 тонн песко-соляной смеси.Уже вторые сутки городские службы работают в усиленном режиме, но пешеходы и автолюбители жалуются, что усилий коммунальщиков не хватает.Во вторник утром Краснодар вновь сковали пробки в восемь баллов. Сейчас, по состоянию на 10:20, ситуация на дорогах практически не улучшилась. Пробки упали до шести баллов, но средняя скорость движения в городе осталась на прежнем уровне – порядка 40 километров в час.Наглухо стоит улица Колхозная от 40-летия Победы до Ростовского шоссе. Совсем не движется улица Зиповская от Российской до Московской. Улица Школьная получила бордовый окрас. Машины стоят от Восточно-Кругликовской до Северной.Сейчас коммунальщики приступили к сносу сосулек. Работы уже ведутся на улице Красной.