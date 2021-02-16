В краснодарском парке «Солнечный остров» снесут 89 конструкций. Как оказалось, они возведены там незаконно.- В конце прошлого года земельный участок, на котором располагаются эти постройки, предоставлен в постоянное бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки», - говорит замначальника управления муниципального контроля Краснодара Станислав Прасол. - Временные сооружения, которые находятся на этой территории, не принадлежат муниципальному учреждению.Как рассказали в мэрии, эти участки, на которых находятся торговые точки, были в аренде у предпринимателей. И сейчас все эти договора прекращены. А значит, и все сооружения необходимо демонтировать так как они находятся на муниципальной земле незаконно.Первыми под снос пошли летние кафе, расположенные на центральной аллее парка, далее – детский городок развлечений и несколько аттракционов.«КП»-Кубань\\" побывала в парке, где уже сносят конструкции. Тут работы идут с утра до вечера - пилят, стучат, разбирают.- Мы предоставляем жителям услуги детского городка и комплекса детских аттракционов расположенных в парке «Солнечный остров», - говорит директор одного ООО Леонид Степанов. - Работаем с 2004 года, поэтому всю историю знаем с самого начала. В 2006 году администрация города передала МУП «Парки, инвестиции, туризм» земельный участок в аренду. У МУПа не было бюджетного финансирования, а территорию парка развивать было нужно! И в 2006 году дирекция эта предложила работать в парке при условии, что предприниматели будут вкладываться в его благоустройство. И мы заключили долгосрочные договоры субаренды земельных участков. За свой счет заасфальтировали дорожки, произвели мощение плиткой, построили для парка сцену! Вкладывались в озеленение. «Солнечный остров» получил самую престижную награду для парков России - «Хрустальное колесо». В прошлом году парки перевели на бюджетное финансирование и теперь городская земля у парка не в аренде, а в постоянном бессрочном пользовании. И нам сказали, что теперь все наши договоры аренды недействительны.Ольга Мансурова тоже работает в «Солнечном острове». Она управляющая в двух кафе.- Мы пришли в этот парк, когда из всего общепита тут был только ресторан «Курень», который очень далеко. И кафе-мороженое около пляжа, - рассказывает она. - Мы поставили два вагончика и начали работать. В 2006 году руководство парков сказало, что с вагончиками, как с наследием 90-х, нужно заканчивать и нужен красивый и качественный общепит. Мы заключили договора аренды, вложились в строительство капитальных кафе. И вот теперь нам говорят, что все летние террасы нужно снести!Хотя у мэрии города претензии именно к этим лентникам, в администрации говорят, что они размещены все же без каких-либо договоров. Поэтому и решили устроить «зачистку». Сами же предприниматели говорят, что все документы у них есть. И просят перезаключить договора.- Если изменились земельные взаимоотношения между администрацией города и администрацией парков, то приведите их в порядок и с нами перезаключите договора. Хотя бы на один год! Но сносить то, что строилось годами, за два месяца до начала сезона – зачем? – говорит Леонид Степанов. - В прошлом году - пандемия! В этом - снос в парке. Если есть проект реконструкции парков, то покажите его! Может, мы сможем вписаться в него, и работать дальше. Если нет, то дайте нам время для реорганизации бизнеса, а не 10 дней на снос!Но и на это у мэрии есть свой ответ.- Ранее все эти объекты были на субаренде, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в мэрии Краснодара. - После реорганизации право аренды было прекращено и, соответственно, отношения с субарендаторами. Новый пользователь МБУ «Парки Краснодара» в соответствии с земельным кодексом РФ не имеет права передавать землю в субаренду, как это было ранее.О новой концепции развития «Солнечного острова» говорят в парке много. Те, кто здесь работает, просят ее им представить. И надеются, что им все же найдется место в парке.- Многие из нас слышали, что разработана новая концепция парка, но никто не знает, что она из себя представляет. А почему нам никто не предложил участвовать в реконструкции парка, где мы уже стали старожилами? – спрашивает Олег Матвиенко - директор другого кафе. Он купил его в 2014 году.Галина Кошман тоже просит показать проект.- Да, возможно пришла пора модернизировать парк, сделать его лучше и современнее. Но это же делается не так, и не за два месяца до начала сезона - все разрушить, предпринимателей разогнать и ожидать, что как-то все само образуется, - считает она. - Для реконструкции необходимо разработать новую концепцию парка, обсудить ее со специалистами, провести общественные слушания, наверное, разработать проектно-сметную документацию, определить источники финансирования. Провести конкурсы и после этого приступить к демонтажу и реконструкции. Если есть правовая необходимость, то вместо долгосрочных договоров, ставших в этом году недействительными, нужно заключить краткосрочные договоры, дать отработать в нормальном режиме этот сезон и параллельно все подготовить к реконструкции.А тем временем мэрия Краснодара назначила совещание с общественниками, на котором и обещает представить новую концепцию развития \\"Солнечного острова\\". А сайту \\"КП\\"-Кубань\\" объяснили ситуацию.- Как уже неоднократно звучало, парк «Солнечный остров» является памятником природы. Его правовой статус установлен еще в 1988 году. Это и сегодня это особо охраняемая природная территория, - рассказали сайту \\"КП\\"-Кубань\\" в департаменте муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара. - Ранее территория парка, согласно договору аренды, находилась в пользовании МУП «Парки, инвестиции, туризм». Использование земельных участка и расположенных на них объектов осуществлялось на основании договоров субаренды, заключенных непосредственно с МУПом.Суд, рассматривая иски предприятия о заключенных им договорах, проверил на законность и сам договор, по которому МУП пользовался этим участком. Решением суда договор признан недействительным, нарушающим закон. А значит, и договоры, которые заключило предприятие – недействительны.Говоря о законности размещения объектов на территории парка, важно подчеркнуть, что решение о сносах принимала не администрация, а суд. Причем - по каждому конкретному делу. При этом давался правовой анализ законности расположения объектов недвижимого имущества на данной территории.Безусловно, те, кто полагает, что их интересы затронуты, права – нарушены, могут обратиться в правоохранительные органы и различные судебные инстанции. Это их законное право. Предоставить при этом соответствующие доказательства. Однако важно понимать, что точку в решении этого вопроса должен поставить суд.Что же до предпринимателей, то они решили искать справедливости в прокуратуре, куда уже направили свое обращение.А ЧТО ГОВОРИТ МЭР КРАСНОДАРА?Земля в парке \\"Солнечный остров\\", как и в любом другом парке, принадлежит всем краснодарцам, поэтому право собственности на неё должно быть муниципальным, - говорил не раз мэр Краснодара Евгений Первышов.-Только так мы сможем привести в порядок городские парки. Сейчас в них много каких-то непонятных строений, ларьков, кафешек и будок. Нужно разбираться, на каком основании они там располагаются. Но от таких сооружений однозначно надо избавляться, так как парки должны оставаться зелёными территориями для отдыха, а не превращаться в торговые площадки.В первую очередь будем приводить в порядок \\"Солнечный остров\\" и парк им.30-летия Победы. Затем приступим к \\"зачистке\\" Городского сада и Чистяковской рощи.