Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года: когда откроют и сколько ждать вылета

Работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года. Узнали, как он принимает и отправляет самолеты
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий