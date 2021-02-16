Общество 16 февраля 2021 13:30

Работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года: когда откроют и сколько ждать вылета

Работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года. Узнали, как он принимает и отправляет самолеты