Работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года: когда откроют и сколько ждать вылета

Из-за метели воздушная гавань Краснодара уже второй день работает с перебоями. Самолеты садятся и вылетают с задержками по несколько часов.Стабилизировать ситуацию мешают погодные условия. Они ухудшаются с каждой минутой.«КП» – Кубань» узнала, какой будет работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года.- Службами продолжается расчистка перрона и полосы. Ожидается, что осадки продолжатся весь день, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта. – В связи с начавшимся сильным снегом аэропорт ограничил работу на приём судов до 17:30.По состоянию на 8:50 утра, вылета из краснодарской воздушной гавани ожидали 19 судов. За это время покинул аэропорт только один лайнер – он отправился в Архангельск.Из-за сложных метеоусловий суда, следующие в Краснодар, вынуждены либо откладывать вылет, либо уходить на запасной аэродром. Так сегодня сделали уже три лайнера.По прогнозам синоптиков, снегопад в Краснодаре прекратится только в ночь с 16 на 17 февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выглядит Краснодар после снегопада: дороги не чищены, на улицах глухие пробкиКорреспонденты «КП» узнали, как выглядит Краснодар после снегопада (читайте далее).