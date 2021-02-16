«Я не заслуживаю прощения!»: На Кубани осудили многодетную женщину, которая расчленила 9-летнего племянника

Женщину отправили в колонию общего режима. Фото: Краснодарского краевого суда.

Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Мостовского района. Ее обвиняли в убийстве 9-летнего племянника.

- И свою вину во время заседания она целиком и полностью признала, - говорят в Краснодарском краевом суде. - Раскаялась в том, что натворила.

Эта история прогремела на всю страну в мае 2019 года. В крохотной станице Баговской Мостовского района пропал 9-летний мальчик. Никто из местных жителей не мог понять, как такое возможно - потеряться просто негде.

На поиски школьника бросилась вся станица. Его искали повсюду, поиски велись ежедневно на земле и с воздуха. Сотни неравнодушных волонтеров вместе с профессиональными спасателями, правоохранителями и казаками проверяли дома, подвалы и чердаки в Баговской, прочесывали десятки километров территории, где теоретически мог бы находиться 9-летний мальчик.

В поисках задействовали даже вертолет. Фото: instagram.com/sergejlasunov

Когда появилась версия, что ребенка могли украсть и вывезти в другой регион, ориентировку на мальчика стали распространять по всей России. За судьбу школьника переживали тысячи людей и все ждали хоть каких-то новостей. Но спустя год выяснилось, что мальчик родную станицу не покидал... Могилу нашли в одном из дворов частного дома родной тети ребенка.

Последний раз ребенка зафиксировала камера видеонаблюдения в местном магазине.

Правоохранители, как оказалось, с первого дня подозревали в убийстве именно эту женщину, да прямых доказательств не было. Родственница - последняя, кто видел мальчика, через ее дома школьник ходил рыбачить в тот день.

Обвиняемая сама показала, что находится в ее сарае. Фото: кадр из видео СК России.

Но женщина как на голубом глазу уверяла - распрощалась с мальчиком днем и видела, как он шел к своей улице, а вот куда свернул - не ясно. Однако все это было лишь ее прикрытием - ребенок из дома даже не выходил.

- Более того, женщина, пытаясь запутать следствие и скрыть совершенное преступление, изображала активное участие в поисках ребенка, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Она даже вместе с мамой ходила к гадалкам. То ли след запутывала, то ли старалась снять с себя все подозрения. Но обвести силовиков вокруг пальца ей так и не удалось. В июле 2020 года в маленькую станицу под покровом ночи приехали десятки сотрудников в форме. Такого количества спецмашин с мигалками местные жители еще не видели.

- Преступление она совершила днем 10 мая 2019 года. Тогда домой к Олесе К. пришел племянник ее бывшего мужа, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Он громко слушал музыку и на ее замечания "сделать потише" не реагировал.

Тогда женщина схватила руками мальчика за шею и стала душить. Увидев, что натворила, женщина поволокла мальчика в ванную и стала избавляться от его тела.

- Ножом она расчленила тело ребенка на 25 частей. Затем она пыталась сжечь их в печи, - добавляют в прокуратуре Кубани.

Несгоревшие останки она бросила в 50-литровый бидон. А сверху женщина засыпала хлорной известью, в течение года подходила и добавляла смесь еще, чтобы никто не догадался, где может находиться ребенок.

Почему женщина, которая ко всему прочему еще и мама троих детей, решилась на такое зверство, правоохранители не понимают до сих пор.

Когда в судебном заседании ей предложили выступить с последним словом, то она и вовсе заявила, что не заслуживает прощения.

- Никаких снисхождений не прошу, готова к самому строгому наказанию, - немного заикаясь, сказала подсудимая.

Гособвинение предлагало назначить виновной 13 лет лишения свободы и 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

- Максимальное наказание не могло превышать 13 лет 3 месяцев лишения свободы с учетом смягчающих вину обстоятельств: явка с повинной, наличие троих малолетних детей, раскаяние в содеянном, - уточняют в прокуратуре Кубани.

В итоге суд признал ее виновной.

На приговоре присутствовала мама убитого мальчика. Фото: Краснодарского краевого суда.

- Женщину приговорили к 13 годам. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Правда, приговор в законную силу не вступил, а значит решение суда она еще может обжаловать.

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