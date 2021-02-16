«Я не заслуживаю прощения!»: На Кубани осудили многодетную женщину, которая расчленила 9-летнего племянника

Женщину отправили в колонию общего режима. Фото: Краснодарского краевого суда.
Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Мостовского района. Ее обвиняли в убийстве 9-летнего племянника.
- И свою вину во время заседания она целиком и полностью признала, - говорят в Краснодарском краевом суде. - Раскаялась в том, что натворила.
Эта история прогремела на всю страну в мае 2019 года. В крохотной станице Баговской Мостовского района пропал 9-летний мальчик. Никто из местных жителей не мог понять, как такое возможно - потеряться просто негде.
На поиски школьника бросилась вся станица. Его искали повсюду, поиски велись ежедневно на земле и с воздуха. Сотни неравнодушных волонтеров вместе с профессиональными спасателями, правоохранителями и казаками проверяли дома, подвалы и чердаки в Баговской, прочесывали десятки километров территории, где теоретически мог бы находиться 9-летний мальчик.
В поисках задействовали даже вертолет. Фото: instagram.com/sergejlasunov
Когда появилась версия, что ребенка могли украсть и вывезти в другой регион, ориентировку на мальчика стали распространять по всей России. За судьбу школьника переживали тысячи людей и все ждали хоть каких-то новостей. Но спустя год выяснилось, что мальчик родную станицу не покидал... Могилу нашли в одном из дворов частного дома родной тети ребенка.
Последний раз ребенка зафиксировала камера видеонаблюдения в местном магазине.
Правоохранители, как оказалось, с первого дня подозревали в убийстве именно эту женщину, да прямых доказательств не было. Родственница - последняя, кто видел мальчика, через ее дома школьник ходил рыбачить в тот день.
Обвиняемая сама показала, что находится в ее сарае. Фото: кадр из видео СК России.
Но женщина как на голубом глазу уверяла - распрощалась с мальчиком днем и видела, как он шел к своей улице, а вот куда свернул - не ясно. Однако все это было лишь ее прикрытием - ребенок из дома даже не выходил.
- Более того, женщина, пытаясь запутать следствие и скрыть совершенное преступление, изображала активное участие в поисках ребенка, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.
Она даже вместе с мамой ходила к гадалкам. То ли след запутывала, то ли старалась снять с себя все подозрения. Но обвести силовиков вокруг пальца ей так и не удалось. В июле 2020 года в маленькую станицу под покровом ночи приехали десятки сотрудников в форме. Такого количества спецмашин с мигалками местные жители еще не видели.
- Преступление она совершила днем 10 мая 2019 года. Тогда домой к Олесе К. пришел племянник ее бывшего мужа, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Он громко слушал музыку и на ее замечания "сделать потише" не реагировал.
Тогда женщина схватила руками мальчика за шею и стала душить. Увидев, что натворила, женщина поволокла мальчика в ванную и стала избавляться от его тела.
- Ножом она расчленила тело ребенка на 25 частей. Затем она пыталась сжечь их в печи, - добавляют в прокуратуре Кубани.
Несгоревшие останки она бросила в 50-литровый бидон. А сверху женщина засыпала хлорной известью, в течение года подходила и добавляла смесь еще, чтобы никто не догадался, где может находиться ребенок.
Почему женщина, которая ко всему прочему еще и мама троих детей, решилась на такое зверство, правоохранители не понимают до сих пор.
Когда в судебном заседании ей предложили выступить с последним словом, то она и вовсе заявила, что не заслуживает прощения.
- Никаких снисхождений не прошу, готова к самому строгому наказанию, - немного заикаясь, сказала подсудимая.
Гособвинение предлагало назначить виновной 13 лет лишения свободы и 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
- Максимальное наказание не могло превышать 13 лет 3 месяцев лишения свободы с учетом смягчающих вину обстоятельств: явка с повинной, наличие троих малолетних детей, раскаяние в содеянном, - уточняют в прокуратуре Кубани.
В итоге суд признал ее виновной.
На приговоре присутствовала мама убитого мальчика. Фото: Краснодарского краевого суда.
- Женщину приговорили к 13 годам. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Правда, приговор в законную силу не вступил, а значит решение суда она еще может обжаловать.
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