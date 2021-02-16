Такой зимы на Кубани не было уже двадцать лет. Из-за аномальных холодов и снегопада в Апшеронском районе даже ввели режим ЧС. Само собой, занятия в школах здесь отменили, но на такие меры идут далеко не все. «КП» – Кубань» выяснила, будут ли учиться школьники в Краснодарском крае из-за непогоды.Первыми перешли на дистанционное обучение школы Горячего ключа.- Учитывая обстановку, приняли решение о переводе школьников на временный дистанционный режим обучения, – написал в Инстаграме глава города Александр Кильганкин.Во вторник, 16 февраля, вторая смена в школах Горячего ключа была сокращена. Уже со среду учащиеся перейдут на удалку. Решение о переходе на дистанционное обучение, остается за оперативными штабами в муниципалитетах. Они исходят из сложившейся ситуация в районе.- Из-за погодных условий школы края переводятся на дистанционное обучение по решению оперативных штабов в муниципалитетах, – сказали «КП – Кубань» в министерстве образования Краснодарского края.Примеру Горячего ключа уже последовали отдельные школы в Белореченском и Туапсинском районах. Они также перешли на дистанционное обучение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему в Краснодарском крае не отменяют занятия в школах из-за сильнейшего снегопада и морозаПри каких погодных условиях ученикам стоит оставаться дома (читайте далее).