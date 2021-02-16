Уже несколько дней в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В краевой столице оно продлится до конца 17 февраля. Порывы ветра в мегаполисе достигают 15 метров в секунду. Они сопровождаются мощнейшим снегопадом, который не прекращается уже вторые сутки.Из-за разгулявшейся стихии краснодарский аэропорт целый день не принимает судна. По состоянию на 17:00, в гавани было задержано 13 рейсов, еще 11 – отменено.- 16 февраля в Краснодаре было расчищено от снега и обработано от гололеда свыше 260 участков дорог. В течение суток для этого использовали около 900 тонн песко-соляной смеси, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.Однако ситуацию на дорогах мегаполиса это не улучшилась. После завершения рабочего дня город сковали пробки. Наглухо встала улица Восточно-Кругликовская от 40-летия победы до Школьной. На этом участке случилось минимум две аварии.Получила бордовый оттенок улица Северная. Совсем не двигались машины на Красной от Бабушкина до кинотеатра «Аврора». Во время пиковых нагрузок пробки на дорогах достигали семи баллов.Из-за штормового предупреждения горожанам рекомендовали отказаться от использования личного транспорта. Во вторник, 16 февраля, в городе начали сбивать сосульки. Теперь передвижение по тротуарам стало безопасным.Снегопад и шквалистый ветер сохранятся в Краснодаре минимум до конца следующих суток. Поэтому все городские службы переведены на усиленный режим работы. Только во вторник на улицах и дорогах города дежурило порядка 500 человек и несколько десятков единиц техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выглядит Краснодар после снегопада: дороги не чищены, на улицах глухие пробкиЗа минувшую ночь в краевом центре выпало порядка 15 см снега (читайте далее).Лютый мороз еще впереди: синоптики посоветовали краснодарцам приготовиться к удару стихииШкалы термометров будут опускаться все ниже (читайте далее).