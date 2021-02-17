«Комсомолка» продолжает следить за уровнем заболеваемости коронавируса в Краснодарском крае. С каждым днем число новых случаев заражения все меньше. Суточный прирост равен показателям почти трехмесячной давности. Так, за последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 167 человека. Более того, ежедневное число инфицированных не превышает количество выписанных из ковидных госпиталей.Однако ежесуточно в крае умирают после коронавируса по 15-17 человек.Поэтому основную ставку регион делает на вакцину. Отметим, что прививку в крае получили уже более 81 тысячи кубанцев.Глава краевого минздрава Евгений Филиппов отметил, что преимущество отдано вакцине «Спутник V». Именно этот препарат показывает высокую эффективность, при этом сама вакцина легко переносится.Напомним, чтобы дальше избегать крупных вспышек, в Краснодарском крае сохраняются ковидные запреты. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля 2021 года. Это, в частности, означает, что в регионе остается масочный режим и социальная дистанция.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 17 февраля 2021В Краснодаре за минувшие сутки зарегистрировали 50 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 17 февраля 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 житель.Коронавирус в Сочи 17 февраля 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 33 жителей.Коронавирус в Геленджике 17 февраля 2021В Геленджике за последние сутки у семи заразившихся обнаружили COVID-19.Коронавирус в Туапсе 17 февраля 2021В Туапсинском районе за минувшие 24 часа пять инфицированных.Коронавирус в Ейске 17 февраля 2021В Ейском районе выявлено три новых случаев заболевания.