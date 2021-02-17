ФСБ задержала в Краснодарском крае планировавших теракты исламистов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в южных регионах России, в том числе и в Краснодарском крае, 19 исламистов. Они планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе.

- Была пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Федеральной службой безопасности России. - Ее идеология «такфиризм» (обвинение в «неверии») дает обоснование в отношении «неверных», в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства - «халифата».

Фото оперативной съемки ФСБ России.

Так, в феврале 2021 года задержаны 19 радикалов. Помимо пропаганды и вербовки новых сторонников, они планировали теракты.

Фото оперативной съемки ФСБ России.

Во время обысков в квартирах, где они жили, и конспиративных сборов найдены 40 экземпляров экстремистских материалов. Кроме того, в лесном массиве Карачаево-Черкесской Республики обнаружен тайник с пулеметом «РПК», автоматом, патронами.

- Найдены и самодельные взрывные устройства общей массой более 3 килограммов в тротиловом эквиваленте, - уточняют в ФСБ России. - В том числе обнаружен так называемый «пояс смертника» с поражающими элементами.

Фото оперативной съемки ФСБ России.

На данный момент задержанным предъявлены обвинения за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. 10 организаторов и активных участников заключили под стражу.

- По результатам проведенных экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов, - добавляют в ФСБ России.

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