ФСБ показала видео задержания исламских радикалов, готовящих теракты на Северном Кавказе. Запись опубликовали силовики после проведенной спецоперации. К ней готовились долго, ячейку последователей запрещенной в РФ организации изучали досконально.Во время спецоперации ФСБ скрутили 19 участников международной религиозно-экстремистской организации запрещенной в России «Ат-Такфир валь-Хиджра».Они вели активную пропаганду радикальной идеологии и вербовали новых сторонников. По информации ФСБ, злоумышленники призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества.О том, как громили ячейку последователей запрещенной в РФ организации силовики сняли на видео.Задержания проводили под покровом ночи. Причем, чтобы не привлекать внимания, силовики решили взять штурмом одну из квартир, но не через дверь, а окно.Сотрудники спецслужбы сначала попали на крышу дома, а оттуда на тросах спустились к нужному этажу.Лицом в пол уложили всех, кто находился в квартире. Через считанные секунды в комнату забежали и другие силовики. Дополнительного подкрепления не понадобилось - злоумышленники сопротивление не оказывали. На всех надели наручники.В других регионах сотрудникам спецслужбы пришлось преодолевать двухметровые кирпичные заборы.Но преградой для них это, естественно, не стало - в считанные секунды силовики оказались на территории домов, где и повязали исламистов.О том, откуда родом и чем зарабатывали на жизнь планировавшие теракт люди, неизвестно. Однако среди них есть уроженцы России. Так, в ролике один из задержанных признается, что он из Курска.А в лесу силовики изымают оружие и самодельная взрывчатка из тайника. В их числе и \\"пояс смертника\\". Обнаружен тайник с пулеметом «РПК», автоматом, найденные в черных пакетах, и патронами, которые хранились в обычных пластиковых бутылках.- Найдены и самодельные взрывные устройства общей массой более 3 килограммов в тротиловом эквиваленте, - уточняют в ФСБ России. - В том числе обнаружен так называемый «пояс смертника» с поражающими элементами.Десять человек уже арестованы. Им предъявлены обвинения.Теракты, как стало известно силовикам, готовились на территории Северного Кавказа. О том, когда именно исламисты хотели устроить массовую бойню, сейчас выясняют силовики. Но уже понятно, что сотрудникам ФСБ удалось вовремя предотвратить масштабную трагедию.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬФСБ задержала в Краснодарском крае планировавших теракты исламистовВо время обысков силовики обнаружили автоматы и самодельные взрывчатки (подробнее)КСТАТИКак задерживали исламистов в МосквеВо время спецоперации ФСБ задержаны семеро участников международной религиозно-экстремистской организации запрещенной в России \\"Таблиги Джамаат\\". В основном в ячейку входили выходцы из стран Азии (читайте далее)