Партия «Новые люди» открыла 12 февраля в Краснодарском крае сбор заявок на конкурс «Марафон идей», где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Сотни заявок от жителей региона уже зарегистрированы организаторами конкурса.Как рассказал руководитель Краснодарского отделения партии Никита Сиразетдинов, у каждого человека должна быть возможность проявить себя, поделиться своей идеей, рассказать о том, что его волнует. «К нам уже поступают сотни идей, и каждая из них заслуживает внимания. Одна из них поступила от активиста из Анапы, он предлагает провести всероссийскую акцию по отказу от пластиковых пакетов в пользу многоразовых, или перенять опыт многих стран, где действует полный запрет на продажу, выпуск и импорт пластиковых пакетов», - пояснил он.Он отметил, что также поступает много идей от жителей региона по решению проблемы водоотведения в крае. Например, активистка из Сочи предложила законодательно установить, что любые новые строительные объекты площадью более 1,5 тыс. квадратных метров должны иметь зеленые зоны, способные поглощать осадки. Таким образом в регионе будет решена проблема с подтоплениями улиц и улучшена экологическая обстановка. А активист из Геленджика предложил разбивать «дождевые сады» между проезжей частью и тротуаром, чтобы они собирали в себя дождевую воду.10 февраля Краснодар посетил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он рассказал о старте «Марафона идей» и подчеркнул, что ожидает получить от жителей региона большое число инициатив. «Люди, как правило, видят больше, чем чиновники. И хотят сами участвовать в переменах», - отметил Нечаев.Первый этап «Марафона идей» - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.Есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны.