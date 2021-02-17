Настоящая метель обрушилась прошлой ночью на Сочи. За сутки здесь выпало порядка 25 сантиметров снега – это больше месячной нормы осадков. Такой зимы на курорте не видели уже давно. Вместе с метелью на побережье Черного моря пришел ураган. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.Только за ночь в Сочи рухнуло 35 деревьев. Сейчас на курорте работает оперативный штаб. Он ликвидирует последствия стихии. Все деревья уже убраны.- Во всех четырех внутригородских районах курорта работы по расчистке и ликвидации последствий снегопадов велись всю ночь, – написал в Телеграме мэр города Алексей Копайгородский.Устранением разгула стихии занимаются 101 единица техники и 188 специалистов. Снегопад никак не отразился на ситуации на дорогах курорта.Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. Снегопад здесь не прекращается уже вторым сутки. Местным жителям советуют отказаться от использования личного транспорта без зимней резины.- В Лазаревском районе Сочи затруднён проезд в село Тихоновка, техника туда уже направлена. В Хостинском районе большое количество снега выпало в Раздольском сельском округе. Ситуация остается штатной, – добавил Копайгородский.Из-за сложной ситуации на дорогах на 120-м километре трассы появился пункт обогрева. Он находится около поселка Чемитоквадже. Здесь работают три единицы техники и дежурят семь сотрудников МЧС России.Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По данным гидрометцентра, снегопад в предгорной и горной части Сочи продолжится минимум до середины дня 17 февраля. Ориентировочно, до 14:00. Все городские службы курорта переведены в усиленный режим работы.