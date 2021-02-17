Они познакомились в онлайне. А через полтора месяца встретились в безвизовом Марокко и поняли, что это судьба.На русском кладбище в Рабате покоится прах деда Кирилла – Александра Маз(ц)нева, белого офицера, вынужденного покинуть Россию в 1920 году из Крыма. Дед родился в Новороссийске, учился в Санкт-Петербурге в Константиновском артиллерийском училище. В эмиграции вступил в Иностранный легион и жил на севере Африки. В 20 лет Кирилл с мамой-хореографом и братом переезжают во Францию, где жила бабушка. Живя у Средиземного моря, он занимался подводным промыслом.Наталья родилась и выросла в Краснодаре, родственники из Приморско-Ахтарска. Работала трейд-маркетологом, занималась бальными танцами.Они поженились в Краснодаре в 2017 году. Пожили в Хорватии и Франции, но решили, что на родине предков Кирилла будет лучше. Еще до знакомства с Натальей он брал платные уроки русского языка. А совсем скоро он должен получить гражданство России.Говорили в эфире и об особенностях кухни в Хорватии, Франции и Кубани. Слушатели интересовались, в том числе, не скучает ли Кирилл по французским продуктам. Супруги уверили, что сейчас в регионе есть возможность найти достойную замену знаменитым сырам!Тайм-коды:00:52 – представление гостей02:12 – как познакомились Наталья и Кирилл, на каком языке они общались онлайн04:09 – почему Кириллу важно, что Наташа из Краснодарского края05:06 – бывали ли Моснье в России или в СССР?06:03 – викторина «Так отож»: кто такие «городовики»?06:27 – каким увидел «petite Paris» француз Кирилл07:40 – про деда Кирилла - белого офицера Александра Mazneff, покинувшего Россию в 1920-м году. Константинополь. Африка. Иностранный легион11:30 – про маму Лидию. Балерина, учившаяся танцу в Париже.13:47 – «русская община» в семье Mazneff. Имена и язык15:34 – привет и вопрос в вотсапе: самые яркие впечатления от свадьбы?17:44 – страны, в которых успели пожить супруги19:00 – чем занимался Кирилл на родине и что планирует здесь20:10 – впечатления Натальи от кухни за рубежом22:50 – вопрос из вотсапа: кто учил Кирилла русскому языку во Франции?23:40 – что общего у Франции и Кубани24:47 – почему не остались во Франции?25:39 – где были еще в России26:08 – вопрос от слушателя: хочет ли Кирилл встретиться с Жераром Депардье?26:51 – зачем Кириллу российское гражданство28:01 – историческая рубрика «Любо знаты»: утверждение в 1919 г. флага и гимна Кубанской народной республики29:34 – мама Кирилла и гражданство России30:29 – процедура получения гражданства. За кого голосовал Кирилл во Франции33:50 – про корни и работу Натальи36:27 – видят ли в Кирилле иностранца37:57 - песня группы «Любэ» «Мой конь»40:17 – о песне на стихи казака-белоэмигранта Николая Туроверова и переплетениях судеб41:10 – вопрос из вотсапа: самое любимое русское блюдо, которое Кирилл приготовит быстро41:21 – вопрос от слушателя: скучает ли Кирилл по французским продуктам?43:33 – традиционный финал: вопрос про окрошку