Краснодарский край продолжает засыпать снегом. За трое суток в регионе выросли метровые сугробы. Больше всего досталось предгорным районам Кубани. А на курортах стихия спровоцировала сход лавин. Снежные массы накрыли несколько горнолыжных курортов. Вход туда сейчас запрещен.- В предгорных и горных зонах Краснодарского края сильный снег продолжает идти. В превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курортов. За сутки здесь самопроизвольно сошли четыре лавины, из них три в Сочи – на трассах ГКК «Альпика-Сервис» и СТК курорт «Красная Поляна». Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Трассы работают в ограниченном режиме, в частном порядке \\"Альпика-Сервис\\" приостановила работу в целях безопасности, добавили в ведомстве.17 и 18 февраля на Кубани прогнозируются сильные морозы. Вдоль дорог в крае развернуто более 200 мобильных пунктов обогрева. Они продолжат работать на опасных участках, как минимум еще двое суток, пока стихия не утихнет. Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется угроза обрушения крыш ветхих строений, обвала деревьев.В МЧС напомнили, что в случае ЧС нужно звонить по номеру «01», с мобильного – «101».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апшеронском районе из-за снегопада прервано транспортное сообщение с тремя селамиВ населенные пункты Кушинка, Режет и Десятый километр спасатели доставляют продовольственные товары на снегоходах (читайте далее)ЕЩЕ ПО ТЕМЕСнегопад в Сочи 17 февраля 2021: деревья складывались как карточный домикНастоящая метель обрушилась прошлой ночью на Сочи. За сутки здесь выпало порядка 25 сантиметров снега – это больше месячной нормы осадков. Такой зимы на курорте не видели уже давно. Вместе с метелью на побережье Черного моря пришел ураган. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду (продолжение)