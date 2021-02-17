Маленькие люди с большим сердцем! На Кубани ищут детей, несколько часов на морозе укрывавших щенка своими куртками

Сейчас Мэри в безопасности и ждет своего хозяина
Кадры, на которые попала детская операция спасения собаки, как говорят в таких случаях, сделала наш день.Школьники несколько часов укрывали щенка от холода собственными куртками пока волонтеры не забрали его в лечебницу.
Сейчас в регионе очень холодно. При минус пяти ощущается, как минус 20.
- Мэри (так волонтеры назвали спасенного щенка) не понимала, что можно было спрятаться от ветра. А ребятишки, которые шли со школы очень правильно оценили эту ситуацию, - рассказывают "КП" - Кубань" крымском приюте для животных. - Мы в шубах мерзли, а ребенок снимает с себя куртку и накрывает ей мерзнущего щенка! А девочка, которая легла на снег, чтобы согреть малышку?! Очень надеемся, что ребята не простыли.
Именно на мальчика без куртки обратил внимание волонтер, а только потом заметил собаку и забрал ее с собой.
Сейчас ребят, прозванных в сети маленькими людьми с большими сердцами, просят откликнуться. Десятки людей смотрят на это новое поколение с надеждой.
- Спасибо вашим родителям, что такими вас воспитали, - пестрят комментариями волонтерские страницы.
Собаку обследовали и накормили
Кроме того, выжившая в холода собачка обследована и ждет, что у нее вскоре найдется хозяин.
- Для Мэри мы ищем дом и такого хозяина, как эти трогательные школьники. Звоните по телефону 8-938-48-777-48, - сообщают волонтеры.
Ждем, что этот добрый поступок детей не останется незамеченным в их школе.