Маленькие люди с большим сердцем! На Кубани ищут детей, несколько часов на морозе укрывавших щенка своими куртками

Сейчас Мэри в безопасности и ждет своего хозяина

Кадры, на которые попала детская операция спасения собаки, как говорят в таких случаях, сделала наш день.Школьники несколько часов укрывали щенка от холода собственными куртками пока волонтеры не забрали его в лечебницу.

Сейчас в регионе очень холодно. При минус пяти ощущается, как минус 20.

- Мэри (так волонтеры назвали спасенного щенка) не понимала, что можно было спрятаться от ветра. А ребятишки, которые шли со школы очень правильно оценили эту ситуацию, - рассказывают "КП" - Кубань" крымском приюте для животных. - Мы в шубах мерзли, а ребенок снимает с себя куртку и накрывает ей мерзнущего щенка! А девочка, которая легла на снег, чтобы согреть малышку?! Очень надеемся, что ребята не простыли.

Именно на мальчика без куртки обратил внимание волонтер, а только потом заметил собаку и забрал ее с собой.

Сейчас ребят, прозванных в сети маленькими людьми с большими сердцами, просят откликнуться. Десятки людей смотрят на это новое поколение с надеждой.

- Спасибо вашим родителям, что такими вас воспитали, - пестрят комментариями волонтерские страницы.

Собаку обследовали и накормили

Кроме того, выжившая в холода собачка обследована и ждет, что у нее вскоре найдется хозяин.

- Для Мэри мы ищем дом и такого хозяина, как эти трогательные школьники. Звоните по телефону 8-938-48-777-48, - сообщают волонтеры.

Ждем, что этот добрый поступок детей не останется незамеченным в их школе.