Эту зиму жители Краснодарского края запомнят надолго. Уже несколько дней синоптики спорят, когда на Кубани были такие морозы и снегопады последний раз. Одни говорят, что 20 лет назад, другие – что 60.Если в начале недели стихия проверяла на прочность Краснодар, то сейчас под ударом находятся Сочи и Апшеровский район. Во втором вовсе ввели режим ЧС и закрыли школы.На курорте ситуация не такая тяжелая, но тоже неприятная. За ночь здесь высыпало около 25 см снега – это даже больше месячной нормы. Под натиском снежной массы не устояли 35 деревьев. Они рухнули прямо на дороги и тротуары.- С 15 по 20 февраля температура воздуха будет оставаться в пределах минус 7 – минус 12 градусов, местами по краю – минус 13 – минус 18. Также до пятницы будет идти снег, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.Из-за метели краснодарский аэропорт работает с перебоями. Во вторник, 16 февраля, он не принимал рейсы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.- Погодные условия остаются сложными, небольшой снег продолжается, возможно его усиление, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэровоказала.Уже третьи сутки коммунальщики борются со снегом на дорогах города. Ежедневно улицы Краснодара очищают несколько десятков спецтехники и около 500 специалистов.Пока прогнозы синоптиков неутешительны. После небольшого затишья днем, 17 февраля, уже вечером в Краснодаре вновь пойдет снег. Идентичная ситуация ожидается в Сочи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБеспощадные морозы: Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае с 15 по 21 февраля 2021После аномально жарких декабря и января жители Краснодарского края ощутили все прелести погоды в феврале (читайте далее).