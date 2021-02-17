«Я только восстановился»: футболист «Краснодара» потратил год на на реабилитацию после коронавируса

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Уже в четверг, 18 февраля, футбольный клуб «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы примет хорватское «Динамо Загреб». Игра пройдет на стадионе «быков» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Сегодня соперник российской команды, «Динамо», прибыл на Кубань. Борт с игроками и персоналом приземлился на Кубани в районе полудня. Посадка прошла в штатном режиме, хотя еще во вторник, 17 февраля, краснодарская гавань была закрыта для приема судов. Из-за аномальных холодов и метели на Кубани уже третий день действует штормовое предупреждение. Оно продлится до конца среды.

По этой причине тренировка команды из Загреба перенесена со стадиона «Краснодар» на поля академии. Так агрономы решили поберечь поле перед поединком.

Уже по традиции главный тренер российского клуба, Мурад Мусаев, отказался говорить о проблемах с составом. Он только подтвердил травму защитника команды и сборной Эквадора Кристиана Рамиреса.

- Откуда вы знаете, что вообще с Кристианом Рамиресом? Откуда информация, что он порвал крестообразные связки? Да, он получил травму. Он пропустит несколько недель. Но мы не комментируем характер травм, вы же знаете это – сказал Мусаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник повредил «кресты» и пропустит от четырех до шести месяцев. Матч против «Динамо Загреб» станет первой официальной игрой для «быков» в новом году. Чемпионат России ушел на паузу в середине декабря и возобновится только в конце февраля.

- Физическая форма имеет огромное значение. Это типичная история для России. У нас уже был подобный опыт. Мы подстраиваем сборы для этого. Мы не раз выходили из такой ситуации, когда у соперника шел чемпионат страны, а у нас нет, и мы все равно проходили в следующий раунд еврокубков. Надеюсь, разница в тонусе не скажется в ближайшей встрече, – заключил Мусаев.

Согласен с тренером полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Он был одним из лучших игроков «быков» на сборах в ОАЭ и Испании.

- «Динамо Загреб» – очень хорошая команда. Она постоянно прессингует. Я пока не в лучшей форме. Мне нужно набирать. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в августе, прошлым летом. Только недавно я полностью восстановился после коронавируса. Я чувствую, что силы вернулись ко мне, – сказал Сулейманов.

Полузащитник молодежной сборной России одним из первых игроков в стране переболел коронавирусом. Случилось это еще прошлой весной. После болезни Сулейманов долгое время не мог набрать форму. Главный тренер «Краснодара» связывал это с последствиями коронавируса.

Сейчас Шапи чувствует себя отлично. Перед игрой с «Динамо Загреб» он даже вступил в перепалку с болельщиками хорватского клуба, которые назвал «быков» лучшим жребием для своей команды.

- Болельщикам «Динамо» могу сказать только одно: мы играли с более именитыми и сильными соперниками, чем «Динамо». Я не думаю, что они сломают нас. Мы оставим все силы на поле, чтобы пройти «Динамо». Сломать нас «Динамо» точно не сможет, – резюмировал Сулейманов.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Динамо Загреб» пройдет в четверг, 18 февраля, в России. Ответная встреча состоится в Хорватии через неделю. Он начнется в 23:00 мск.