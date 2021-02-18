Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 февраля 2021: какие районы и города Кубани остаются наиболее зараженными

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» следит за уровнем заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 169 человек.

Самыми зараженными районами Кубани стали Краснодар, Сочи и Динской район. Здесь выявили 49, 18 и 11 новых случаев заражения инфекцией соответственно.

Стабилизировать ситуацию с распространением инфекции помогает массовая вакцинация населения. Уже почти неделю на Кубани фиксируется не более 170 новых случаев заражения – это показатель трехмесячной давности.

Число заболеваний идет на спад второй месяц подряд. Прививки от COVID-19 получили порядка тысяч жителей Кубани. Эта цифра растет каждый день.

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