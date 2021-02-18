Хмурое утро 18 февраля в Сочи. Выхожу на остановку у дома. Автобусы не ходят-дорогу замело и пока чистить ее явно никто не собирается. А мне на работу.Иду к таксистам.- Ребята, мне на Конституции-Нуу, шестьсот..- Слушай, это и трех километров не будет!Таксист философски молчит, давая понять, что торга не будет.Тысячи сочинцев сегодня столкнулись с резко и кратно возросшими аппетитами таксистов по всему городу. Цены на перевозку по заснеженному курорту выросли в разы-где всегда было 150,стало 540,и вот все в таком духе.Причем касается это отнюдь не только «бомбил» на улицах, но и онлайн - агрегаторов, которые мгновенно последовали примеру своих полулегальных коллег.-Теперь мы точно понимаем значение термина «динамическое ценообразование»,- пишут горожане в соцсетях.Нельзя сказать, что снегопад застал Сочи совсем уж врасплох, центральные трассы почистили, но вот выезды из микрорайонов утром часами оставались под снегом, чем и воспользовались перевозчики.Прогноз погоды по Сочи пока малоутешительный.- Облачно. Дождь переходящий в мокрый снег. В горной зоне мокрый снег и снег, местами сильный. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами туман Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…2°, днем -2…3°,- вот что говорят синоптики о погоде на курорте завтра.Так что, скорее всего, горожанам и туристам еще придется ощутить на своих бюджетам всю силу таксистского финансового гения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Такого не было 50 лет»: Февраль 2021 установил в Сочи снежный рекордФевраль установил в Сочи снежный рекорд. Последний месяц зимы принес в субтропиках рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра.(читать далее)Снегопад в Сочи 18 февраля 2021: Страшная красота, но беда для водителей и пешеходовСнегопад в Сочи 18 февраля 2021 доставил немало неприятностей местным жителям и туристам. Прежде всего, это заваленные дороги не только в горные села, но и в микрорайоны, которые находятся на возвышенности. В их числе: Макаренко, Бытха, Мамайка, Завокзальный.(читать далее)