Самоубийство школьницы в Краснодаре: Психологи изучили послания девочки, которые могли быть предвестником трагедии

Почему девушка решилась на такой страшный поступок, правоохранители еще выясняют.

Эта трагедия случилась поздно вечером в Краснодаре. У многоэтажки на улице Марины Цветаевой собрались спецмашины с мигалками. Их вызвали местные жильцы, которые обнаружили во дворе дома девочку. Школьница упала с балкона. Некоторые жители верили в чудо и надеялись, что ребенка еще можно спасти.

- Мы подбежали к ней, думали, что она могла быть жива, хотели реанимировать, но, похоже, школьница умерла мгновенно, - рассказывали «КП» - Кубань» очевидцы трагедии. – Эту девочку видели впервые, она явно здесь не жила.

Как позже выяснилось, 15-летняя Арина К. (имя изменено – Авт.), действительно, была прописана в другом месте. Жила она вместе с мамой и отчимом в частном доме буквально в 5 минутах ходьбы.

После трагедии в СУ СК по Краснодарскому краю организовали проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Известно, что девочка на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. После смерти она не оставила никаких записок. Но эксперты считают - подросток могла спланировать страшный конец давно.

Внешне семья создает исключительно положительный образ. Поэтому никто из родителей даже не думал, что Арина пойдет на такой страшный поступок.

Подобные картинки девочка часто публиковала в соцсетях.

Но, как выяснилось, перед смертью подросток оставляла послания своим подругам. Девочка сильно расстраивалась из-за проблем в личной жизни. Первая любовь оказалась безответной. Неудача в юношеских отношениях привела к тому, что успеваемость в школе у девочки стала ухудшаться. Это не нравилось родным, из-за чего еще сильнее впадала в уныние Арина.

Немало «намеков» оставляла девочка и в своих социальных сетях. Она публиковала фотографии с грустными фразами – чувствовалось, что ребенок на грани.

- Можно считать, что здесь есть признак того, что девочка эмоционально себя плохо чувствовала. Это могло быть предвестником трагедии, - говорит «КП» - Кубань» психолога Лариса Попова. - Иногда бывает так, что внешне ребенок кажется спокойным, не доставляет проблем родным, но из-за того, что не может довериться папе или маме, становится замкнутым, скрытным.

Хотя у всех подростков, по словам специалиста, нестабильная психика, довести до самоубийства можно не любого, а только тех, кто не чувствует поддержки от близких.

- Если он не говорит прямо о своих проблемах, увиливает от вопросов, можно попробовать отвести его в кино или в парк, чтоб он расслабился, - добавляет Лариса Попова. - Важно не только слушать, но и слышать своего ребенка.

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