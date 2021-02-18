Как повлияет приток новых жителей на экологию в Сочи?

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Любовь россиян к курорту понятна: теплый климат, олимпийская инфраструктура, Черное море, лыжные трассы в Красной Поляне и южный колорит.

При этом администрация города заботится о том, чтобы качество и уровень жизни здесь оставались высокими. Особое внимание уделяется экологии – сейчас в Краснодарском крае разрабатывают программу развития Большого Сочи. Проект рассчитан на 10 лет. За это время в городе увеличат ширину морских пляжей, укрепят береговые территории и восстановят популяцию самшита.

Самый чистый воздух в Кудепсте

Также в Сочи развивают экологически чистые территории. Один из самых зеленых районов – поселок Кудепста, который находится между центром Сочи и Адлером. Здесь сохранилась уникальная плантация пробкового дуба и объект наследия ЮНЕСКО – Тисо-самшитовая роща. Рядом с природным парком благоустроят набережную и построят несколько 12 этажных домов ЖК «Флора». Благодаря комфортной для прогулок территории жильцы комплекса и ближайших домов смогут насладиться чистым воздухом и отдохнуть от суеты. Для комфортной жизни в шаговой доступности создана необходимая инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, магазины, фитнес-центры, рестораны и др.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Сейчас можно приобрести квартиру в жилом комплексе «Флора» в рассрочку до конца строительства*. Сдача домов запланирована на 4 квартал 2022 года.

Другой уникальный проект в Сочи – жилой комплекс «Фрукты», расположенный на федеральной территории Сириус. Центральную часть ЖК отвели под зеленую зону. Гуляя во дворе можно насладиться прекрасными видами на горы и свежим воздухом. Сириус – чистый и спокойный район, рядом пруды и несколько орнитологических парков. Добраться до них можно за 20 минут пешком или за 8 – на авто. В рамках инновационного проекта рядом с комплексом появятся: университетский кампус, город мастеров, технополис, жилой квартал для резидентов, парк культуры и искусства. Рядом расположены олимпийские объекты, Имеретинская набережная. До моря – 7 минут на машине.

До конца февраля, квартиру ЖК «Фрукты» можно купить с выгодой до до 520 тыс. рублей**. Предложение ограничено, квартир осталось очень мало.

Успейте купить квартиру у моря в самом теплом и душевном городе Краснодарского края! Море, солнце и утопающие в зелени аллеи: о чем вы еще мечтали?

Застройщик ООО СЗ Югстрой Регион входит в группу СК «Неометрия»

Декларация https://neometria.ru/sochi/complex-flora/

* Банки партнеры: АО «Банк Дом РФ» и другие.

**Не оферта. Акция действует до 28.02.2021. За подробностями обращайтесь по телефону: 8 800 777 51 89