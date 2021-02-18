Лютые морозы на Кубани подходят к концу. По прогнозам синоптиков, они продержатся в Краснодарском крае до середины следующей недели. Вместе с морозами уйдет из региона снежный монстр.Если осадки в крае сохранятся, то только в виде дождя. Больше всего жителей Кубани волнует вопрос: какой будет погода 8 марта в Краснодарском крае.- По долгосрочному прогнозу, в марте ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года, ни больше, ни меньше. Все около нормы, как должно быть, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.Уже известно, что ранней весны с аномально высокой температурой жителям Кубани ждать не стоит. Столбики термометра будут ползти вверх постепенно.Средняя температура воздуха в регионе составит порядка 8 градусов выше нуля, на юге – до 11. Как обычно, месяц будет дождливым.Международный женский день не станет исключением. Синоптики ожидают восьмого марта дожди и девять градусов выше нуля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз погоды на март 2021 в Краснодарском крае: что ждать в первый месяц весныВыяснили, будет ли тепло, или же людям придется мерзнуть (читайте далее).Снег в Краснодарском крае: сколько продлится и когда прекратитсяЗа последние сутки в Сочи выпала месячная норма осадков (читайте далее).