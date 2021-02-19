Что произошло после матча Краснодар – Динамо Загреб

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» провел первый официальный матч в новом году. На своем поле команда Мурада Мусаева принимали «Динамо Загреб».

В нынешнем сезоне хорватский клуб уже встречался с российскими клубами. На групповой стадии Лиги Европы он сыграл вничью со столичным ЦСКА в Москве и не оставил шансов «армейцам» дома.

С «Краснодаром» «Динамо» никогда не играло. Первая встреча сложилась для хорватского клуба удачно. На выезде команда из Загреба одержала победу – 3:2. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча Лиги Европы Краснодар – Динамо 18 февраля.

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Краснодар» пытался играть в футол.

- О футболе не забываем! «Краснодар» показал довольно интересный футбол. Пытался именно играть! Но этого не хватает, чтобы обыгрывать, а, точнее, не проигрывать «Динамо Загреб» дома. Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике: русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования. «Краснодару» спасибо за попытки, – написал Губерниев в Телеграме.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда создала комфортные условия для соперника, но не для себя.

- Мы плохо начали игру, позволили себе много ошибок в центре поля, которые приводили к быстрым атакам на наши ворота. Таким образом мы сделали игру комфортной для соперника. Вот он и проявил свои сильные стороны, – сказал Мусаев.

Также специалист отметил, что команде нужно менять ментальность, чтобы выходить в следующий раунд еврокубка. Из-за травмы в ответном матче не сыграет Матвей Сафонов. Голкипер еще не оправился после травмы. Накануне, 18 февраля, его даже внесли в заявку второй команды «быков». Так вратарь сборной России быстрее наберет форму.

- Матвею вернется в общую группу через две недели. Он пропустил много времени из-за травм. Ему нужно набрать форму. Поэтому мы решили заявить его в ФНЛ. Он может провести несколько домашних матчей в составе «Краснодар-2», – резюмировал специалист.

Главный тренер «Динамо Загреб» заявил, что его команда сделала только половину дела, обыграв «Краснодар» в первой встрече.

- Мы полностью контролировали игру и проявили надежность. Я не могу быть недовольным реализацией. Мы забили три гола в гостях. Хотя должны были отличаться еще больше, – сказал Зоран Мамич.

Специалист не поскупился на комплименты в адрес владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

- Для нас большая честь и радость играть на таком стадионе. Мы благодарим человека, который создал эту команду и построил такую арену, – сказал главный тренер хорватского клуба.

Ответная встреча между «Краснодаром» и «Динамо Загреб» пройдет в Хорватии 25 февраля в 23:00 мск.