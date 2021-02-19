Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 февраля 2021: около 200 студентов краевых вузов из-за контакта с заболевшими переведены на дистанционное обучение

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 19 февраля 2021.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает тревогу. Хотя, число количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших. По последним данным в регионе 169 зараженных. Среди один - это подросток 15 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 36,8 тысяч.

- Сейчас 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1775 человек в крае скончались от коронавируса.

Около 200 студентов краевых вузов края из-за контакта с заболевшими переведены на дистанционное обучение.

Студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия обучаются удаленно. Кроме того, закрыты две группы Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа и Лабинского аграрного техникума.

– Закрыты восемь групп в пяти детских садах Краснодара, Сочи, Выселковского и Темрюкского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

На удаленку из-за угрозы распространения опасной инфекции ушли 19 классов в 11 школах Краснодара, Геленджика, Тихорецкого и Крымского районов.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 19 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 55 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 19 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 человек.

Коронавирус в Сочи 19 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 24 человек.

Коронавирус в Геленджике 19 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 19 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 5 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 31 января 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 4 человек.