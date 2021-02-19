Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Фото: instagram.com/krymsky_bridge

Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды с момента завершения строительства. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире "Радио Крым".

- В связи с налипанием мокрого снега ФКУ Упрдор "Тамань" временно перекрыли Крымский мост и начали чистить дорожное полотно, - сказал Лукашенко.

Замминистра уточнил, что обрабатывать и чистить дорогу могут от часа до нескольких часов. Снег продолжается и время работ может меняться.

- Я бы рекомендовал пока временно воздержаться от поездок в сторону моста. Если вы уже находитесь в пути, то хотя бы в ближайших городах и поселках переждите время до момента снятия ограничений движения, - добавил он.

Сейчас у подъездов к Крымскому мосту и самой переправы выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь.

Также в пресс-службе Упрдор «Тамань» добавили, что из-за сильного снегопада и ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях.

Спасатели объявили штормовое предупреждение по сильному снегу на 19 февраля. Также в горах полуострова лавиноопасно. Метель ожидается в течение дня.