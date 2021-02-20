В Ейском районе опровергли слухи о задержании главы

Виктор Ляхов не так давно возглавлял краснодарское летное училище Фото: Евгения ХИЛЬКО

Ряд СМИ Кубани сообщили накануне о том, что был задержан глава Ейского района Виктор Ляхов. Мол, 19 февраля его доставили в следком для дачи показаний. Однако в Сследственном комитете сайту «КП»-Кубань» пояснили, что они дело на чиновника не шьют.

- У нас нет в производстве дела на Виктора Ляхова, мы его не допрашивали, - сообщила сайту «КП»-Кубань» официальный представитель Следкома Краснодарского края Наталья Трифанова.

В администрации Ейского района по поводу слухов о допросах и задержании говорят коротко.

- Глава и его замы находятся на рабочих местах. Были они там и вчера, 19 февраля. В остальном, уточняйте у следователей, - сообщила «КП»-Кубань» пресс-служба главы района.

К слову, Виктор Ляхов главой Еского района стал в декабре 2019 года. До этого он руководил летным училищем в Краснодаре.

С этой должности, кстати, он ушел после скандальной истории с "каннибалами" Бакшеевыми, которые несколько лет жили на территории режимного объекта. Тогда официально в отношении Виктора Ляхова было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Однако вскоре дело по каким-то причинам закрыли, а в 2019 году он был назначен на должность начальника отдела взаимодействия с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуации и пожарной безопасности министерства ГО и ЧС Краснодарского края. Именно эту работу он поменял взамен на пост главы района 26 декабря 2019 года.