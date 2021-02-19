В Керченском проливе из-за шторма не могут эвакуировать экипаж судна с отравлением

На данный момент судно оттягивают ближе к Порт-Кавказу.

19 февраля у побережья в районе Кереченского пролива турецкое судно April, которое ходит под флагом Панамы, подало сигнал бедствия.

- Как стало известно, у членов экипажа, которые работают на корабле, ухудшилось самочувствие, - написали подписчик в телеграм-канал корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коц. – При этом один из моряков скончался.

Известно, что 16 февраля в 14:20 судно вышло из Таганрога. Как сообщил «КП» - Кубань» логистический оператор в Ростове, откуда и вышел корабль и направлялся в турецкий Самсун.

- 16-го числа все члены экипажа чувствовали себя хорошо. Судно вышло в море в штатном режиме, - уточняет представитель компании.

По предварительным данным, среди моряков – граждане Турции и Азербайджана. Есть проблема в языковом барьере, однако объяснить, что члены экипажа чувствуют себя плохо все же смогли.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Как пояснили в Росморречфлоте, проблемы действительно возникли у турецкого судна April, которое плывет с грузом на борту.

- Его капитан, гражданин Турции, передал на берег сообщение об ухудшении самочувствия шестерых членов экипажа из восьми. У них признаки пищевого отравления, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. – Один из пострадавших, старший механик, скончался. У остальных - состояние средней тяжести.

Однако, по словам Алексея Кравченко, ни о какой биологической угрозе речи не идет.

- Оперативный дежурный направил к судну морской буксир «Меркурий», потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию, - добавляет Алексей Кравченко.

На данный момент судно оттягивают ближе к Порт-Кавказу на якорную стоянку. Из-за ненастной погоды спасатели не могут подойти к зоне, где стоит судно.

- Сейчас морской буксир «Меркурий» должен снять людей с борта, чтобы отвезти на берег, - уточняет пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

ЗВОНОК В РОСПОТРЕБНАДЗОР

- Территориальный отдел Роспотребнадзора получает информацию обо всех случаях отравлений, инфекционных заболеваний, когда какое-либо судно приходит в порт. На данный момент сообщений никаких не поступало, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. - Если на корабле что-то обнаружат, то отработает данную ситуацию темрюкский санитарно-карантинный пункт.