Проедут на велосипедах и пройдут на ледоколе: из Сочи выдвигается экспедиция по всей России

Фото: vk.com/exp_russia_2021

Меньше чем через 2 недели стартует масштабная экспедиция вдоль границы России. Ее возглавит именитый путешественник, руководитель «Центра туризма и экскурсий» Краснодарского края Константин Мержоев.

Что из себя представляет экспедиция?

3 марта группа стартует из Сириуса. На велосипедах, проезжая все побережье Крыма, путешественники доберутся аж до Мурманска. Дальше на ледоколе команда пройдет по Северному Морскому пути до Владивостока. Затем – на автомобилях до Бурятии.

Оттуда начнется большой пешеходный этап через хребет Саян, затем сплав по горным рекам. Экспедиторы побывают в Тыве, их путь проследует через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию в Карачаево-Черкессию, Архыз, Кавказский биосферный заповедник и Сочи, где экспедиция и завершится в конце декабря 2021 года. Спустя почти год.

- Нам предстоит сложный маршрут, но какой бы ни была дорога, как бы не менялась погода, поход будет продолжаться, - рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель экспедиции Константин Мержоев.

Фото: РГО

Вещей целый вагон

Сколько скарба должно быть, чтобы пройти по границам такой большой страны, как России? Константин Мержоев ответил, что на каждый участок будут доставлять необходимый набор вещей и инструментов.

- Простых этапов не будет. Я легко не путешествую. Если говорить про организационную составляющую, что наиболее проблемным является арктический этап. По физической и психологической сложности, пожалуй, район Саян, Алтая и так далее, - признается Мержоев.

Во время экспедиции также будут проведены научные исследования о флоре и фауне разных регионов, а также об изменении психологического состояния участников длительного похода.

Кто пойдет?

В команду экспедиции был жесткий отбор участников. Среди тысячи претендентов в основной состав вошли 9 человек. Все они - опытные путешественники.

- Выбирали людей по послужному списку, чтобы они имели опыт походов и были специалистами в определенно сфере. Возраст от 23 до 60 лет, - рассказал Мержоев радио «Комсомольская правда».

За возраст путешественник не переживает, прямо говоря, что опыт порой намного важнее молодости.

КОНКРЕТНО

Участники экспедиции

Константин Мержоев, 54 года, руководитель экспедиции (Краснодарский край)

Егор Туляков, 25 лет, геоморфолог. (Москва)

Александр Коновалов, 34 года, медик (Южно-Сахалинск)

Рустам Сиразетдинов, 60 лет, журналист (Уфа)

Никита Ярков, 23 года, блогер (Архангельск)

Александр Кащеев, 39 лет, телеоператор (Краснодарский край)

Федор Усенко, 38 лет, заведующий снаряжением и ремонтник (Краснодарский край)

Елена Галко, 25 лет, хронметрист, завхоз (Краснодарский край)