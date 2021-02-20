В Сочи горела гостиница на площади 600 кв. метров, эвакуировано 23 человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

В Сочи произошло возгорание в гостинице на улице 8 Марта в Адлерском районе. Очевидцы вызвали на место пожарных. Когда спасатели прибыли на место, полыхал уже весь этаж.

- Сообщение о пожаре поступило в 07:19 20 февраля. Горел седьмой этаж на площади 150 квадратных метров. В 8:09 возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. Полностью ликвидировали огонь и тления в 8:23, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что из здания было эвакуировано 23 человека. «КП»-Кубань» выяснила, что гостиница находится на реконструкции и во время пожара были выведены на улицу рабочие, которые занимались отделкой помещений.

- На месте было развернуто два боевых участка: на тушение и на эвакуацию. Работали от РСЧС 60 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 34 человека, 13 единиц техники, - рассказали в краевого ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе будут установлены причины пожара.