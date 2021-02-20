Массовое отравление детей в Новороссийске. Что известно на данный момент

Массовое отправление детей в Новороссийске случилось накануне. Сюда на сборы приехали юные футболисты из Крыма. Они заселились в пансионате имени А.И. Майстренко. В пятницу гости пожаловались на сильное недомогание и сразу вызвали скорую помощь.- Сейчас в больницу с признаками пищевого отравления направлены 17 человек. Еще 33 подростка и 5 взрослых остались в пансионате, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска.На Кубань юные футболисты приехали 12 февраля. Это 46 игроков в возрасте от 15 до 17 лет и 11 взрослых, включая тренерский штаб и персонал крымской академии футбола. Вместе с командой на Кубань прибыл даже фельдшер.В Новороссийске команда готовилась к ближайшим соревнованиям. Также она планировала провести несколько товарищеских матчей с местными футбольными клубами.