Играл сам с собой и не ходил на тренировки: за что американского баскетболиста выгнали из российского клуба

Фото: пресс-служба ПБК Локомотив-Кубань

Джордан Кроуфорд приехал в Краснодар прошлым летом. Защитник быстро стал лидером клуба. После травмы Алана Уильямса он набирал по 30 очков за матч и тащил за собой команду. Только запала американца хватало на пару матчей. Затем он скисал, выпадал из игры и сидел на скамейке. После месяца простоя защитник вновь показывал крутую игру, но вновь недолго.

- Терпение у клуба лопнуло, когда Кроуфорд самовольно покинул расположение клуба. Ладно бы он кого-то предупредил, но нет. Случилось это прямо перед решающими матчами без