Накануне у побережья Черного моря подало сигнал бедствия турецкое судно April. Под флагом Панамы оно проходило в районе Кереченского пролива. Капитан корабля заявил о резком ухудшении состояния сразу шестерых моряков.Как стало известно, «КП» – Кубань», корабль вышел из Таганрова 16 февраля. Он взял курс на турецкий Самсун. Моряки чувствовали себя хорошо.- Капитан, гражданин Турции, заявил, что у шестерых членов экипажа есть признаки пищевого отравления, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. – Один из пострадавших, старший механик из Турции, скончался. У остальных пострадавших состояние средней степени тяжести.Известно, что пять членов экипажа являются уроженцы Турции, двое – Грузии, один – Украины. Из-за тяжелых погодных условий спасатели несколько часов не могли подойти к зоне, где стоял April.Ночью морской буксир «Меркурий» доставил моряков на шестой причал порта Кавказ. Судно осталось на якорной стоянке в море. На нем находятся два члена экипажа, капитан и матрос, которые не пострадали.- Сейчас люди переданы береговым властям. Известно, что на борту судна был опасный груз – Ферросилиций. При ненадлежащем хранении или намокании он выделяет опасный газ, – добавил Алексей Кравченко.Точные причины отравления экипажа пока не называются. Капитан судна, который подал сигнал бедствия, заявил о пищевом отравлении.- Территориальный отдел Роспотребнадзора получает информацию обо всех случаях отравлений, инфекционных заболеваний, когда какое-либо судно приходит в порт. На данный момент сообщений никаких не поступало, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. - Если на корабле что-то обнаружат, то отработает данную ситуацию темрюкский санитарно-карантинный пункт.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬВ Керченском проливе из-за шторма не могут эвакуировать экипаж судна с отравлениемКак стало известно, из 8 моряков шесть заболели, еще один скончался [видео]