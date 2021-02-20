Такой зимы, как эта, в Краснодаре не было уже 15 лет. За два месяца снега навалило на несколько сезонов вперед. Только на этой неделе в регионе выпало около 50 см осадков.Пока краевые власти борются с последствиями снегопадов, а на улицах работают порядка 500 единиц техник, местные жители нашли способ избавиться от снежной пелены, получив за это деньги.На популярных сервисах оказания услуг появились объявления о продаже снега. Есть даже конкретный прайс: 300 рублей за 5 кг. Человек готов оформить доставку в другой город.- Шикарный снег, не бит, не крашен, один владелец. Нагрузкам не подвергался. Идеально белый. За пределы края никуда не выезжал, – говорится в объявлении.Также есть услуга самовывоза – на экскаваторе. Вывозить снег придется из Выселок. Подобные объявления есть в Краснодаре. Здесь снег не такой чистый, как в крае, поэтому прайс у него сильно меньше – всего 10 рублей за кг.- Есть белый, серый и даже жёлтый. Предложение горящее! Прошу только серьёзные предложения от ста килограмм, – говорится в объявлении.По прогнозам синоптиков, оттепель в Краснодарском крае начнется в середине следующей неделе. Еще во вторник, 23 февраля, жителей краевого центра ждет очередная проверка на прочность. В городе вновь пойдет снег с дождем. Потепление на Кубань придет только в марте.- По долгосрочному прогнозу, в марте ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года, ни больше, ни меньше. Все около нормы, как должно быть, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.