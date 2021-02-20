Оползни в Сочи-далеко не редкость. И Мамайский перевал в списке наиболее опасных в этом отношении городских локаций занимает одно из первых мест. Что произошло после схода оползня 20 февраля 2021.Грунты тут весьма непрочные, и сочинцам это место известна, как довольно рискованное с точки зрения оползней.Огромные массы земли тут вываливались на федеральную дорогу и раньше. Потом дорожники установили над трассой заградительные сетки. Но в данном случае не помогли и они.В ночь на 20 февраля, из-за обильного таяния снега, земля со склона все же съехала на проезжую часть, сломав ограждения.Сейчас на месте происшествия организовано реверсивное движение. Ремонтные бригады восстанавливают дорогу.- Около двух часов ночи 20 февраля на 171 километре федеральной автомобильной дороги Джубга-Сочи, в районе поста «Мамайка», из-за переувлажнения почвы на проезжую часть сошёл сель. Отделом ГИБДД информация о происшествии была направлена собственнику дорог и коммунальным службам. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение по правой полосе,- сообщает мэрия Сочи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последствия схода селя в Сочи 20 февраля 2021: земля с камнями перекрыла дорогуПоследствия схода селя в Сочи 20 февраля 2021 - перекрыта дорога, грязевой поток убирают с трассы рабочие. Земля с камнями сошла после нескольких дней снегопада. Из-за большого количества осадков произошло переувлажнение почвы.(читать далее)