Через десять дней начнется масштабная экспедиция вдоль границы России. Возглавит ее известный путешественник и руководитель «Центра туризма и экскурсий» Краснодарского края Константин Мержоев.3 марта группа стартует из Сириуса. На велосипедах, проезжая все побережье Крыма, путешественники доберутся аж до Мурманска. Дальше на ледоколе команда пройдет по Северному Морскому пути до Владивостока. Затем – на автомобилях до Бурятии.Оттуда начнется большой пешеходный этап через хребет Саян, затем сплав по горным рекам. Экспедиторы побывают в Тыве, их путь проследует через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию в Карачаево-Черкессию, Архыз, Кавказский биосферный заповедник и Сочи, где экспедиция и завершится в конце декабря 2021 года. Спустя 283 дня после начала.- Перед стартом волнения не бывает – только нервотрепка. Много всего недоделано. У меня так сложилось, что в последний момент все только подходит, – рассказал в эфире радио «КП»-Краснодара» Константин Мержоев. Она стал первым гостем нашей новой программы «Время первых», которую вели Дмитрий Михеев и Александра Кошелева. -Отбор в экспедицию был жестким. Из тысяч человек отобрали только девять. Это опытные путешественники. Костяк группы составят уроженцы Краснодарского края – всего пять человек. Также в состав экспедиции вошли жители Уфы, Архангельска, Москвы и Сахалина.Рассказал путешественник и о том, как отбирали участников.- Это сложная экспедиция во всех смыслах. Помимо физических и психологических качеств, мы отбирали участников с профессиями, которые необходимы в экспедиции, - пояснил в эфире радио «КП»-Краснодар» Константин Мержоев. - Это геоморфологи, биологи и даже блогеры. Еще с нами будут два запасных. Они также отравятся в экспедицию.Возраст участников экспедиции – от 23 до 65 лет. В числе группы одна девушка – 25-летняя Елена Галко. Константин Мержоев убежден, что женщины в экспедициях дисциплинируют мужчин, которые вели бы себя иначе в мужском коллективе. Так их отношение в походе меняется.- А как ваша семья отреагировала на столь длительную экспедицию? - спросили ведущие у путешественника.- Жена и мать уже привыкли, что я уезжаю на долгий период. Уже 30 лет хожу. Год – не самый большой срок, который меня не было дома, – объясняет Мержоев долгую разлуку с семьей.Точный бюджет экспедиции никто не называет. Известно, что она пройдет на деньги, полученные с президентского гранта. Хотя найти спонсоров для Мержоев уже не проблема.- Люди меня знают, уже 30 лет хожу, – объясняет руководитель экспедиции.Неизменным атрибутом экспедиции остается спальный мешок. Неважно, где и как передвигаются участники группы. Это единственная вещь, которая всегда остается в рюкзаке. Кстати, вес сумки во время поездки на велосипеде составляет 20-27 кг, во время пешеходной части – 35-37.- Когда находимся в отдалённых пунктах, выделяем 800 грамм питания на человека в сутки. В основном, это сублиматы, – объясняет Мержоев.Из-за путешествий Константин не раз увольнялся с работы. Совмещать экспедиции с ней было нереально. Нынешний поход будет исключением. Мержоев взял отпуск за свой счет.- Конечно, нужно находиться в хорошей физической форме. Без этого нельзя. Ближе к выходу занимаемся тем, что предстоит на первом этапе. Сейчас крутим педали на тренажерах, катаемся на велосипедах, – говорит путешественник.Идея экспедиции пришла к Мержоеву в 2019-м. Если бы не коронавирус, Константин собрал бы группу еще год назад. Но пандемия спутала все планы путешественника.- Наши ребята уже делают прививки от COVID-19. Кто-то еще доделывает. Некоторые ребята получат вторую вакцину прямо перед стартом. У меня есть антитела. Врачи сказали, что их достаточно, – объяснил в эфире радио «КП»-Краснодар» Мержоев.Самыми сложными моментами экспедиции будут водные и горные этапы. Во время прохождения группа на два месяца остается без связи.- Мы путешествуем в любую погоду. У нас много вещей. Мы практически никогда не останавливаемся. Погода не играет роли. Просто перестраиваемся, где и как будем передвигаться, – говорит Мержоев.Константин не любит легкие путешествия. Они не остаются в памяти. Мержоев убежден, что путешествиями надо гордиться. Поэтому он никогда не ищет легкие маршруты.- Я хочу, чтобы в России как можно больше путешествовали. Так ты понимаешь, насколько интересен мир. Не бывает плохих национальностей или вероисповеданий. Есть только плохие люди. У нас этого не понимают. Поэтому плохо относятся к другим народам. Во время путешествий ты это понимаешь, – говорит Мержоев.Константин убежден, что люди в небольших деревнях больше склонны к помощи, чем жители мегаполисов.- Они живут сами по себе в больших городах, – объясняет путешественник.Во время экспедиции Константин Мержоев много поет. Чаще всего это романсы. В Краснодарском крае его вдохновляют плато Лаго-Наки, Сочи, Кавказский биосферный заповедник и не только.Несколько лет назад Константин Мержоев заявил, что хотел бы, чтобы туризм в Краснодарском крае развивался по пути Новой Зеландии и вышел на мировой уровень.- Мы находимся в разных полушариях, но на одной параллели: у нас – 85, у них – 84. У нас основное – сельское хозяйство и туризм. Там то же самое. Хотелось бы, чтобы логистика, которая существует там, была и здесь. В Новую Зеландию люди посещают для путешествий. Они катаются на автодомах. На них же останавливаются в кемпингах. Оттуда ходят на водопады и вершины. Это все бесплатно. Если вы едете на автомобиле, все бесплатно. Никто не платит. Берут деньги только за услуги. У нас часто бывают «индейцы». Они нарушают законы на побережье, в горах. Бывает, что просто сидит человека возле водопада и говорит, что просмотр водопада стоит денег. Хотя он не имеет на это никакого права. Это образно. Но это дело нужно упорядочить и выстроить логистику, чтобы людям было удобно, как в Новой Зеландии, – резюмирует Мержоев.